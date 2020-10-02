Отечественная сеть супермаркетов принимает повышенные меры безопасности для клиентов и продукции

2 октября, 2020, 21:31

Во время карантины все магазины сети АТБ обеспечиваются эффективными средствами для мытья и дезинфекции оборудования и помещений, а все товары реализуют в промышленных пакетах

Температурный скрининг для охранников и продавцов, защитные очки, стеклянные экраны для лица. А еще регулярная дезинфекция помещения и оборудования - тележек, корзинок, кассовых лент, столиков для покупателей. Это повседневная норма для сети супермаркетов АТБ. В период пандемии COVID-19 к безопасности покупок и товаров здесь особое внимание.

"Все магазины сети обеспечены эффективными средствами дезинфекции и мытья. Дезинфекция всех поверхностей, контактирующих с руками, проводится каждые два часа. Персонал магазина ходит в защитных масках, перчатках и очках. На кассе девушки сидят в защитных экранах, чтобы обезопасить себя и покупателей", - рассказывает управляющая магазином АТБ Виктория Сивоконь.

Чистоту помещений магазина отмечают и покупатели.

"Захожу внутрь, здесь чисто, охрана все время есть. Дезинфектор на входе, покупателей предупреждают, чтобы обязательно в масках заходили", - говорит покупатель Владимир.

Все товары в сети реализуют в промышленных пакетах. С момента карантина хлебобулочная продукция поступает в продажу также упакованная.

"Все, без исключения, магазины АТБ придерживаются карантинных норм. Что гарантирует безопасные покупки в нашей сети. Вся продукция реализуется только в промышленных упаковках. Даже товары свежей выпечки также поступают в продажу в своих упаковках. Расходные материалы для свежей выпечки и кофе-поинтов также находятся упакованными в чистой зоне", - говорит Виктория Сивоконь.

Для безопасности и удобства клиентов в сети появился продуктовый онлайн-магазин. Покупку можно заказать с доставкой. Или сделать предварительный заказ, прийти в магазин и забрать в специально отведенной зоне готов собранный пакет товаров.

"Не первый раз заказываю продукты в АТБ через интернет. Очень удобно. Это экономия времени. Кроме того, в нынешней ситуации это безопасно ", - делится впечатлениями покупатель Максим.

Сеть супермаркетов АТБ насчитывает 1 159 магазинов во всех областях Украины. Ее ежедневно посещают почти 4 миллиона покупателей. В ассортименте более 3,5 тысячи наименований продукции.