От 20 до 300 тыс. грн: Шмыгаль назвал суммы компенсаций жертвам пожаров в Луганской области
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"Сумма средств из резервного фонда государства будет выделена непосредственно, как только убытки будет возможность подсчитать", - сказал Шмыгаль.
По его словам, сумма помощи составит 300 тыс. грн за полностью разрушенный дом; 200 тыс. грн будет составлять выплата семьям людей, погибших в результате пожара; 50 тыс. грн - за частично разрушен дом; 20 тыс. грн - пострадавшим семьям.
Шмыгаль добавил, что кроме государства, помощь будет выплачивать область из своего резервного фонда.
Премьер также отметил, что правительство готово начать выплаты, как только поступят расчеты убытков и будет завершена борьба с пожаром.
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