От 20 до 300 тыс. грн: Шмыгаль назвал суммы компенсаций жертвам пожаров в Луганской области

2 октября, 2020, 11:20

Сумма компенсаций жертвам пожаров в Луганской области будет составлять от 20 до 300 тыс. грн, правительство планирует начать выплаты по подсчета общей суммы убытков

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Сумма средств из резервного фонда государства будет выделена непосредственно, как только убытки будет возможность подсчитать", - сказал Шмыгаль.

По его словам, сумма помощи составит 300 тыс. грн за полностью разрушенный дом; 200 тыс. грн будет составлять выплата семьям людей, погибших в результате пожара; 50 тыс. грн - за частично разрушен дом; 20 тыс. грн - пострадавшим семьям.

Шмыгаль добавил, что кроме государства, помощь будет выплачивать область из своего резервного фонда.

Премьер также отметил, что правительство готово начать выплаты, как только поступят расчеты убытков и будет завершена борьба с пожаром.

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