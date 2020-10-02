Официальный курс: доллар заканчивает неделю рекордным ростом

2 октября, 2020, 09:12

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 2 октября 2020 года на отметке 28,33 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 1 октября курс составлял 28,31 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 2 октября установлен на уровне 33,33 грн / евро. По состоянию на 1 октября курс составлял 33,16 грн / евро.

На наличном рынку 2 октября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,33, продают - по 28,39 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,20 до 28,70 грн / $, продажи - в пределах 28,33-29,90 грн / $.

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