Напал со спины: в Киеве неизвестный убил ножом хозяйку продуктового магазина и скрылся

2 октября, 2020, 22:58

В Киеве, на проспекте Отрадном произошло убийство в продуктовом магазине

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Человек в брюках и куртке с белой маской на лице, замотанной шарфом, подбежал к черному входу мясного магазина, где с ножом напал на хозяйку.

Преступник нанес женщине несколько ударов ножом в спину, от которых она скончалась на месте. Нападавший скрылся в неизвестном направлении.

В полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил об убийстве. На данный момент на месте работают кинологи, патрульные полицейские, следственно-оперативная группа.

Пока неизвестно, забрал ли нападающий деньги или ценности у погибшей. Правоохранители прорабатывают все возможные версии преступления.