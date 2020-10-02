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Espreso.tvОбществоНапал со спины: в Киеве неизвестный убил ножом хозяйку продуктового магазина и скрылся

Напал со спины: в Киеве неизвестный убил ножом хозяйку продуктового магазина и скрылся

В Киеве, на проспекте Отрадном произошло убийство в продуктовом магазине

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Человек в брюках и куртке с белой маской на лице, замотанной шарфом, подбежал к черному входу мясного магазина, где с ножом напал на хозяйку.

Преступник нанес женщине несколько ударов ножом в спину, от которых она скончалась на месте. Нападавший скрылся в неизвестном направлении.

В полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил об убийстве. На данный момент на месте работают кинологи, патрульные полицейские, следственно-оперативная группа.

Пока неизвестно, забрал ли нападающий деньги или ценности у погибшей. Правоохранители прорабатывают все возможные версии преступления.

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