Надо немедленно созвать сессию парламента из-за расхищения коронавирусного фонда, а от НАБУ провести расследование злоупотреблений, - Герасимов

2 октября, 2020, 16:45

"Европейская Солидарность" требует срочно собрать заседание Верховной Рады и заслушать отчет об использовании средств из коронавирусного фонда, а также начать уголовные производства по расхищению этого фонда

Об этом заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов на брифинге. Врачи из регионов Украины, которые приняли участие в брифинге, подтвердили катастрофическую ситуацию с развитием пандемии, пишет пресс-служба партии "ЕС".

Герасимов напомнил, что в начале эпидемии парламент Украины выделил Зеленскому и его правительству 65 млрд гривен на борьбу с ковидом. "Это было почти полгода назад и, к сожалению, вместо борьбы с ковидом команда Зеленского сделала этот фонд удобным коррупционным инструментом по отмыванию средств без присмотра", - сказал Герасимов.

Он добавил: "Было очень грустно смотреть на выводы Счетной палаты, министерства финансов, других государственных учреждений относительно использования фонда. Знаете, сколько закуплено аппаратов искусственной вентиляции легких из фонда по борьбе с ковидом? Ноль. Знаете, сколько закуплено оборудование для обустройства приемных отделений опорных больниц? Ноль. Все говорили о доплатах врачам. Но вы знаете сколько использовано и выплачено этих доплат? 5% от того, что запланировано".

Он также отметил, что в Украине до сих пор самое маленькое в Европе количество тестирований. "65 миллиардов гривен, выделенных парламентом более полугода назад, хватило бы на то, чтобы сделать более 80 миллионов тестов. При уровне 80 тысяч тестов в сутки, что достаточно с точки зрения специалистов для нашей страны, нам бы хватило на более чем тысячу дней. То есть почти на три года. Но этого нет", - подчеркнул депутат.

"Мы обращаемся к власти - остановитесь в расхищении фонда, остановитесь в кражах на здоровье людей, здоровье населения", - сказал Артур Герасимов.

"Также мы обращаемся к Национальному антикоррупционному бюро с просьбой расследовать - куда деваются деньги из фонда", - подчеркнул сопредседатель фракции.

"Европейская Солидарность" требует срочно собрать сессию парламента. Первое - получить отчет об использовании средств из фонда по борьбе с ковидом. Второе - получить отчет правоохранителей относительно всех журналистских расследований, которые показывают, как разворовываются эти средства, и как неэффективно и непрофессионально они используются. Третье - мы хотим услышать от правительства Зеленского очень четкий план мероприятий по защите врачей. И четвертое - мы хотим, чтобы срочно были приняты изменения в бюджет и правила использования этого фонда по борьбе с ковидом для того, чтобы врачи получили реальную защиту. Для того, чтобы борьба с коронавирусом была реальной, а не мифической - только на бумаге", - отметил Артур Герасимов.

Он напомнил о требовании "Европейской Солидарности" обеспечить реальное страхование медиков от коронавиуруса. "Это вопросы, которые обязательно должны быть вынесены на внеочередную сессию парламента", - заявил Артур Герасимов.