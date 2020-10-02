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Espreso.tvОбществоНа Ривненщине умер 13-летний мальчик, у которого диагностировали COVID-19

На Ривненщине умер 13-летний мальчик, у которого диагностировали COVID-19

В Ривненской областной детской больнице умер 13-летний подросток, у которого диагностировали коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской облгосадминистрации.

Отмечается, что мальчик 13 лет из Рокитновского района поступил в Ривненскую областную детскую больницу. У него была онкологическая патология. При поступлении ПЦР и ИФА тесты показали отрицательный результат, так же, как и у его родных.

"Во время его пребывания в стационаре у ребенка обнаружили COVID-19. Лечение было осуществлено согласно протоколу, всеми медикаментами пациент был обеспечен. Но, к сожалению, сегодня ночью мальчик скончался", - сообщил главный врач Ривненской областной детской клинической больницы Виталий Бойко.

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