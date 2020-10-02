На Ривненщине умер 13-летний мальчик, у которого диагностировали COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Ривненской облгосадминистрации.
Отмечается, что мальчик 13 лет из Рокитновского района поступил в Ривненскую областную детскую больницу. У него была онкологическая патология. При поступлении ПЦР и ИФА тесты показали отрицательный результат, так же, как и у его родных.
"Во время его пребывания в стационаре у ребенка обнаружили COVID-19. Лечение было осуществлено согласно протоколу, всеми медикаментами пациент был обеспечен. Но, к сожалению, сегодня ночью мальчик скончался", - сообщил главный врач Ривненской областной детской клинической больницы Виталий Бойко.
- По состоянию на утро пятницы, 2 октября, в Украине выявлено 4 633 новых лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19.
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