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Espreso.tvОбществоНа Луганщине локализовали один из очагов пожара и эвакуируют еще один поселок

На Луганщине локализовали один из очагов пожара и эвакуируют еще один поселок

По состоянию на вечер пятницы, 2 октября, в Луганской области локализован очаг пожара в районе Муратова, Капитанова и Трехизбенки

Об этом сообщает в Telegram пресс служба ГСЧС.

"По состоянию на 20:00 очаг пожара в районе населенных пунктов Муратово, Капитаново и Трехизбенка локализован на общей площади 2 600 га", - говорится в сообщении.

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Кроме того, луганская областная полиция сообщает в Facebok об эвакуации поселка Боровеньки в Кременском районе.

"ГСЧСники вместе с полицией эвакуировали людей - стариков, одиноких и лежачих в Новоастраханскую больницу. Наготове стоят автобусы для экстренной эвакуации. Люди помогают чем могут, чтобы огненная стихия не дошла до жилых домов. Работают пожарные, военные. Задействован вертолет. Перекрыто движение со стороны Северодонецка на Старобельск", - говорится в сообщении.

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! ️Ситуация на Луганщине с. Боровеньки Кормянский район Продолжается борьба с огнем. ДСНСникы вместе с полицией эвакуировали ...

Опубликовано Полиция Луганской области Пятница, 2 октября 2020 г.

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