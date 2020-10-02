На Херсонщине нашли убитым военного, подозревают сослуживца
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Херсонской области.
"ЧП произошло вечером 1 октября в одном из сел Каланчакского района, где было обнаружено тело 26-летнего военнослужащего с телесными повреждениями. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия. Окончательную же причину гибели должна установить судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работники Кланчакского отделения полиции провели первоочередные следственные действия и выяснили, что в совершении преступления обоснованно подозревается 25-летний военнослужащий.
"Предварительно установлено, что между двумя мужчинами возник конфликт на почве неприязненных отношений, в результате чего 25-летний мужчина задушил коллегу", - указывается в Нацполиции.
Сейчас военнослужащий задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
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