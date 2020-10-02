На границе с Молдовой задержали пятерых подозреваемых в подрыве банкомата ПриватБанка
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Согласно сообщениям, правоохранители при содействии службы безопасности государственного ПриватБанка задержали на границе с Молдовой пятерых подозреваемых, которые, вероятно, участвовали подрыве и ограблении банкомата банка в Одесской области в конце августа, сообщила пресс-служба банка в пятницу.
"У задержанных, которыми оказались граждане Молдовы 1987-1992 г.р., изъяты вещественные доказательства совершенного преступления", - говорится в сообщении.
По информации издания пока принимаются меры по установлению причастности подозреваемых к аналогичным преступлениям на территории страны.
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