На границе с Молдовой задержали пятерых подозреваемых в подрыве банкомата ПриватБанка

2 октября, 2020, 12:58

Правоохранители задержали на границе с Молдовой пятерых подозреваемых в подрыве и ограблении банкомата ПриватБанка в Одесской области

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно сообщениям, правоохранители при содействии службы безопасности государственного ПриватБанка задержали на границе с Молдовой пятерых подозреваемых, которые, вероятно, участвовали подрыве и ограблении банкомата банка в Одесской области в конце августа, сообщила пресс-служба банка в пятницу.

"У задержанных, которыми оказались граждане Молдовы 1987-1992 г.р., изъяты вещественные доказательства совершенного преступления", - говорится в сообщении.

По информации издания пока принимаются меры по установлению причастности подозреваемых к аналогичным преступлениям на территории страны.

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