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Espreso.tvОбществоМинистр обороны Таран предложил отправлять военных совместной бригады Украины, Литвы и Польши на миротворческие операции

Министр обороны Таран предложил отправлять военных совместной бригады Украины, Литвы и Польши на миротворческие операции


фото: 24tv
Литовско-польско-украинскую бригаду следует привлекать к международным миротворческим операциям

На этом 2 октября во время выступления в штабе ЛитПолУкрбриг заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает Укринформ.

"Успешное многолетнее существование бригады является основанием для расширения путей и форматов дальнейшего применения, в частности привлечение командования к мероприятиям, проводимым Евросоюзом. Учитывая предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями предлагаю возобновить рассмотрение вопроса потенциальной возможности привлечения бригады к выполнению задач в составе международных операций и миссий", - заявил Таран.

Министр отметил, что усилия трех стран направлены на обеспечение мира и стабильности в Центральной и Восточной Европе.

"Кремль получил четкий сигнал, что любое проявление агрессии получит консолидированный ответ", - отметил Таран.

Министр отметил, что в рамках бригады украинские офицеры приобретают опыт практического опыта по вопросам функционирования многонационального соединения по стандартам НАТО.

"При этом хотел бы подчеркнуть, что боевой опыт, приобретенный украинцами на востоке Украины, должен быть чрезвычайно интересен и полезен польским и литовским партнерам", - добавил министр обороны.

Таран также отметил, что новая политическая платформа - Люблинский треугольник, которая призвана усиливать сотрудничество в политической, экономической, культурной сферах и между гражданским обществом трех стран, будет также иметь важное влияние и на военную сферу.

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