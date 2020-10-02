Молдова будет хранить газ в украинских хранилищах

2 октября, 2020, 10:29

Молдова начала поставки в Украину газа для хранения в подземных хранилищах

Об этом сообщил в Facebook глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Молдова будет хранить газ в украинских ПХГ. Уже начались первые поставки. По словам Молдовагаз, в течение октября-ноября планируется закачать около 100 млн куб газа", - написал Макогон.

Он отметил, что вопрос создания запаса газа для Молдовы в Украине активно прорабатывался еще летом 2019 года, когда была неопределенность с продолжением транзита через Украину.

Макогон подчеркнул, что подобный запас газа гарантирует энергетическую безопасность Молдовы и снижает зависимость от единственного поставщика газа.

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