Ломаченко назвал главную цель в карьере

2 октября, 2020, 20:11

Василий Ломаченко хочет быть лучшим боксером планеты

Об этом сообщает VENUM.

Украинец признался, что всегда готовится к боям на все 100 процентов.

"Я всегда готовлюсь к боям на все 100 процентов. Не хочу славы, моя цель - быть лучшим в боксе. Нужно добиться успеха любой ценой. Я хочу быть тем, кем я есть. У меня бывают разные тренировки. Порой они легкие. Я считаю, что это работа моего отца. Он устроил для меня очень хороший и грамотный тренировочный процесс", - заявил Ломаченко.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

30 сентября, за три недели до поединка между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, боксеры прошли обязательное предварительное взвешивание .

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