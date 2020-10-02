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Espreso.tvСпортЛомаченко назвал главную цель в карьере

Ломаченко назвал главную цель в карьере


фото: Getty Images
Василий Ломаченко хочет быть лучшим боксером планеты

Об этом сообщает VENUM.

Украинец признался, что всегда готовится к боям на все 100 процентов.

"Я всегда готовлюсь к боям на все 100 процентов. Не хочу славы, моя цель - быть лучшим в боксе. Нужно добиться успеха любой ценой. Я хочу быть тем, кем я есть. У меня бывают разные тренировки. Порой они легкие. Я считаю, что это работа моего отца. Он устроил для меня очень хороший и грамотный тренировочный процесс", - заявил Ломаченко.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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