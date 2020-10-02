Ломаченко назвал главную цель в карьере
Об этом сообщает VENUM.
Украинец признался, что всегда готовится к боям на все 100 процентов.
"Я всегда готовлюсь к боям на все 100 процентов. Не хочу славы, моя цель - быть лучшим в боксе. Нужно добиться успеха любой ценой. Я хочу быть тем, кем я есть. У меня бывают разные тренировки. Порой они легкие. Я считаю, что это работа моего отца. Он устроил для меня очень хороший и грамотный тренировочный процесс", - заявил Ломаченко.
Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 30 сентября, за три недели до поединка между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, боксеры прошли обязательное предварительное взвешивание .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры