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Espreso.tvЭкономикаКоболев допускает заполнения подземных газохранилищ Украины на 100% в октябре

Коболев допускает заполнения подземных газохранилищ Украины на 100% в октябре

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ожидает, что к концу октября украинские газохранилища могут быть заполнены на 100%

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Наши украинские хранилища заполнены на 90%. Такого не было очень давно. Я ожидаю, что до конца этого месяца это заполнение может достичь даже 100%", - цитирует издание слова Коболева.

Коболев отметил, что такой уровень заполнения подземных газохранилищ страны во многом обеспечили частные трейдеры.

"Глава" Нафтогаза считает, что существующая предложение газа на украинском рынке повлияет на его цену для потребителей страны этой зимой в сторону уменьшения ", - отметили в издании.

В ИФ также напомнили, в прошлый отопительный сезон, который длился с 1 ноября 2019 по 26 марта 2020 года, запасы газа в подземных хранилищах страны снизилась почти на 6 млн куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины, общей проектно емкостью 31 млрд куб. М, входят Бильче-Волыцко-Угерское, Угерское, Дашавское, Опарское, Богородчанское, Краснопартизанская, Солоховское, Олишевське, Пролетарское, Кегичевское, Краснопопивське и Вергунское ПХГ.

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