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Espreso.tvОбществоКатастрофа Ан-26 в Чугуеве: Уруский рассказал, что эксперты выяснили по расшифровке "черных ящиков"

Катастрофа Ан-26 в Чугуеве: Уруский рассказал, что эксперты выяснили по расшифровке "черных ящиков"


фото: Радіо Свобода
Расшифровка "черных ящиков" военного самолета АН-26, упавшего на Харьковщине, завершена

Об этом рассказал руководитель правительственной комиссии, вице-премьер-министр по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олег Уруский, передает РБК-Украина .

"Известно, что во время полета командир корабля сообщил руководителю полета об отказе индикатора левого двигателя. После чего полет был продолжен. Хотя выполнение задачи руководством полета было прекращено", - рассказал Уруский.

  • Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуев Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту находились 27 человек - курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и экипаж из военнослужащих
  • Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил, за его жизнь борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.
  • 30 сентября председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета ВР Ирина Верещук сообщила, что бортовые самописцы военного самолета АН-26, который на прошлой неделе разбился в Чугуеве на Харьковщине, расшифровали.
  • Родственникам погибших в катастрофе Ан-26 начали выдавать тела для погребения.

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