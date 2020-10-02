Катастрофа Ан-26 в Чугуеве: Уруский рассказал, что эксперты выяснили по расшифровке "черных ящиков"

2 октября, 2020, 22:42

Расшифровка "черных ящиков" военного самолета АН-26, упавшего на Харьковщине, завершена

Об этом рассказал руководитель правительственной комиссии, вице-премьер-министр по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олег Уруский, передает РБК-Украина .

"Известно, что во время полета командир корабля сообщил руководителю полета об отказе индикатора левого двигателя. После чего полет был продолжен. Хотя выполнение задачи руководством полета было прекращено", - рассказал Уруский.

Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуев Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту находились 27 человек - курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и экипаж из военнослужащих

Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил, за его жизнь борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.

30 сентября председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета ВР Ирина Верещук сообщила, что бортовые самописцы военного самолета АН-26, который на прошлой неделе разбился в Чугуеве на Харьковщине, расшифровали.

Родственникам погибших в катастрофе Ан-26 начали выдавать тела для погребения.