Госдеп США планирует отправить посла в Киев до конца октября

2 октября, 2020, 18:51

Процедура утверждения посла США в Украине Кита Дейтона должна завершиться в ближайшее время, и он до конца месяца должен приехать в Киев

Об этом сообщил заместитель государственного секретаря США Ситвен Биген, сообщает Укринформ.

"Я очень надеюсь, но я не могу гарантировать, поскольку все находится в руках Сената, мы сможем направить утвержденного посла США в Украине до конца текущего месяца", - сказал Биген.

Он отметил, что Дейтон находится "на финальном этапе утверждения".

"Я только вчера контактировал с офисами как лидера (республиканского большинства, - ред.) Митча Макконнелла, так и лидера (демократического меньшинства в Сенате, - ред.) Чака Шумера, чтобы вновь подчеркнуть, насколько квалифицированным является номинант", - отметил заместитель госсекретаря.

Биген назвал Дейтона "лучшим экспертом в вопросах Украина" и подчеркнул, что он имеет поддержку как со стороны демократов, так и республиканцев.

Комитет по иностранным делам Сената США рекомендовал палате утвердить кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США в Украине.