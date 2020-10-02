Горсовет Кременчуга отказывается говорить, финансируется ли политическая агитация "За будущее" из бюджета

2 октября, 2020, 09:28

В городском совете Кременчуга считают, что предоставлять информацию о возможной оплату предвыборной агитации из городского бюджета под видом социальной рекламы не обязаны, поскольку это предполагает информацию в виде ответов на вопросы, а не копию документа. Об этом говорится в ответе на информационный запрос журналистки ЭСПРЕССО Татьяны Шустровой

"Определяющим для публичной информации является то, чтобы она была зафиксированной, полученной или созданной только субъектом властных полномочий в процессе выполнения своих обязанностей и не требует в ответ на запрос создавать определенную информацию или предоставлять разъяснения. В связи с тем, что Кременчугским городским советом Полтавской области, исполнительным комитетом не создавались запрашиваемые вами документы, предоставить такого рода информацию не представляется возможным ", - сообщили в горсовете Кременчуга.



Там также добавили, что не обязаны "создавать запрашиваемую информацию, а затем предоставить ее по запросу нет возможностей".







Отметим, что в Кременчуге пока действует монополия на размещение наружной рекламы. Она сосредоточена в руках действующей власти - представителей партии "За будущее", которая, по данным СМИ, принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. На кресло городского головы от партии претендует действующий мэр Виталий Малецкий. Сейчас в корпоративных партийных цветах - все билборды города.



Напомним, в Кременчуге партии Европейской солидарности в размещении наружной политической рекламы отказывают все агентства. О том, что представители местной власти вероятно запугали владельцев рекламных площадей стало известно в ходе журналистского расследования программы Шустров LIVE .