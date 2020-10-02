Герой программы "Новороссия ТВ" и фигурант "Миротворца", кандидат в депутаты от "Слуги народа", Клецов снялся с выборов

2 октября, 2020, 14:51

2 октября фигурант видео пропагандистских каналов оккупантов и участник акции по срыву мобилизации в 2015 году Егор Клецов снялся с выборов от "Слуги народа" в Николаеве

Об этом екскандидат от "Слуги народа" в депутаты Николаевского горсовета Егор Клецов написал в Facebook.

"Я принял решение отказаться от выдвижения в городской совет от партии Слуга Народу. Это сложное, но правильное решение. Остаюсь работать на благо горожан", - заявил он.

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"Спасибо за поддержку тем, кто меня поддерживает. Для меня не было целью получить мандат любой ценой", - добавил Клецов.

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