Герой программы "Новороссия ТВ" и фигурант "Миротворца", кандидат в депутаты от "Слуги народа", Клецов снялся с выборов
2 октября, 2020, 14:51
2 октября фигурант видео пропагандистских каналов оккупантов и участник акции по срыву мобилизации в 2015 году Егор Клецов снялся с выборов от "Слуги народа" в Николаеве
Об этом екскандидат от "Слуги народа" в депутаты Николаевского горсовета Егор Клецов написал в Facebook.
"Я принял решение отказаться от выдвижения в городской совет от партии Слуга Народу. Это сложное, но правильное решение. Остаюсь работать на благо горожан", - заявил он.
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"Спасибо за поддержку тем, кто меня поддерживает. Для меня не было целью получить мандат любой ценой", - добавил Клецов.
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