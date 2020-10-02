Германия готова помочь Украине опытом борьбы с пропагандой, - посол
Об этом дипломатка сказала в эфире программы, размещенной на странице МИД, передает Укринформ.
"Мы хотим дать украинской власти информацию, как мы пережили то время, когда мы были разделены. Потому что борьба с пропагандой - это такие вещи, где у нас есть, к сожалению, большой опыт, и мы можем это передать", - сказала она
Фельдгузен отметила, что нужно развивать подконтрольные территории, не забывая о войне и людях на оккупированных территориях
"Это такие идеи, о которых мы говорим с украинским правительством. И один из символов этого - это, например, когда у нас была при разделении цель, и цель эта - объединение в мирной Европе. И я думаю, что такую цель можно формулировать и в украинской Конституции, и это было бы неплохо, чтобы показать людям, что о них не забудут, - и о Донбассе, и о Крыме. К сожалению, я думаю, что это еще будет долгие годы, и надо найти объ объединяющие символы", - сказала Фельдгузен.
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