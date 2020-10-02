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Espreso.tvЭкономикаДефицит Пенсионного фонда за девять месяцев составил 17 млрд грн

Дефицит Пенсионного фонда за девять месяцев составил 17 млрд грн

Доходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) за девять месяцев составили 338,2 млрд грн, а расходы - 355,4 млрд грн

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ПФУ.

Согласно обнародованной инфографикой, доходы ПФУ за январь-сентябрь 2020 составили 338,2 млрд грн. При этом расходы за этот период составили 355,4 млрд грн. Таким образом, дефицит средств ПФУ за девять месяцев достиг 17,2 млрд грн.

Отмечается, что собственные поступления ПФУ за девять месяцев составили 201,3 млрд грн, а еще 136,9 млрд грн составили поступления в Пенсионный фонд из государственного бюджета.

При этом по сравнению с январем-сентябрем 2019 доходы ПФУ выросли на 18,9 млрд грн.

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