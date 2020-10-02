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Espreso.tvЭкономикаДефицит бюджета в январе-сентябре составил 80,6 млрд грн, - Минфин

Дефицит бюджета в январе-сентябре составил 80,6 млрд грн, - Минфин

Государственный бюджет Украины в январе-сентябре было выполнен с дефицитом в размере 80,6 млрд грн

Об этом сообщила пресс служба Минфина.

"За январь-сентябрь 2020 государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 80,6 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 93,2 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 177, 5 млрд гривен ", - говорится в сообщении.

В пресс-служба отметили, что последние пять месяцев невыполнение росписи общего фонда государственного бюджета по сравнению с январем-апрелем, сократилось на 34,2 млрд грн - до "минус" 100 млрд грн. В результате кумулятивный показатель выполнения общего фонда госбюджета по итогам января-сентября улучшилось и составляет 98,5%.

По информации Государственной казначейской службы (ГКСУ) за январь-сентябрь 2020 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 750, 3 млрд грн, или 88,9% от росписи отчетного периода. При этом, отметили в пресс-службе, социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений.

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