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Espreso.tvОбществоБеларусь вызвала послов из Польши и Литвы и "советует" сократить количество их дипломатов в стране

Беларусь вызвала послов из Польши и Литвы и "советует" сократить количество их дипломатов в стране

Беларусь вызывает для консультаций в Минск послов в Польше и Литве

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает Радио Свобода .

"Послам Польши и Литвы в Беларуси предложено последовать этому примеру", - добавил он.

Теперь же этих послов вызвали в МИД в Минске - им "предложено" по 9 октября, "привести к паритету" численность состава представительств с белорусскими в их странах. Для Литвы это означает сокращение с 25 до 14 дипломатов, для Польши - с 50 до 18.

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Причиной он назвал "особенно деструктивную роль", которую играет в отношении Беларуси руководство Польши и Литвы.

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