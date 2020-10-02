Беларусь вызвала послов из Польши и Литвы и "советует" сократить количество их дипломатов в стране
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает Радио Свобода .
"Послам Польши и Литвы в Беларуси предложено последовать этому примеру", - добавил он.
Теперь же этих послов вызвали в МИД в Минске - им "предложено" по 9 октября, "привести к паритету" численность состава представительств с белорусскими в их странах. Для Литвы это означает сокращение с 25 до 14 дипломатов, для Польши - с 50 до 18.
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Причиной он назвал "особенно деструктивную роль", которую играет в отношении Беларуси руководство Польши и Литвы.
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