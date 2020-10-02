Азербайджан использует в Карабахе АН-2 как беспилотники, чтобы выявлять ПВО армян, - эксперт
Об этом военный эксперт, основатель профильного издания Defence Blog, Дилан Малясов написал в Facebook.
"Уникальный опыт Азербайджана. За время новой фазы конфликта в Нагорном Карабахе множество раз сообщалось о появлении старых бипланов Ан-2 вдоль линии фронта. Более того, были сбиты около трех Ан-2... Но стоит заметить, что все "кукурузники" были переоборудованы в беспилотные аппараты с помощью сравнительно дешевых конвертируемых KIT-наборов (наборов для самостоятельного изготовления, - ред.) и управлялись по радиоканалу с земли на удалении в 12 км", - рассказал он.
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"Использование подобных высококонтрастных целей позволяет ВС Азербайджана раскрывать противовоздушную оборону противника с последующим подавлением", - пояснил он.
Малясов добавил, что новые спутниковые снимки показали более 50 Ан-2 в аэропорту азербайджанского города Евлах, расположенного рядом с Карабахом, и поделился ссылкой и фото:
Видео уничтожения якобы АН-2:
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