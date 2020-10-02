Авиакатастрофа под Харьковом: ГБР проверит все самолеты АН на вооружении ВСУ

2 октября, 2020, 19:16

Государственное бюро расследований Украины инициирует проверку всех самолетов ГП "Антонов", которые есть на вооружении Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следователями инициировано проведение проверок по аналогичным вопросам, которые касаются всех самолетов производства ГП "Антонов" и которые в настоящее время находятся на вооружении в Вооруженных силах Украины, начиная с 1991 года и до сих пор", - говорится в сообщении.

В бюро отметили, что инициировали проведение аудиторами Государственной аудиторской службы Украины проверок в:

- командовании Воздушных сил ВС Украины;

- воинской части А4104;

- Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба;

- ОАО "МОТОР СИЧ";

- ГП "Завод 410 ГА";

- ГП "Антонов".

Проверки касаются вопросов расходования государственных средств на содержание, обслуживание, ремонт, модернизацию, проведение регламентных работ, а также организацию проведения учебных полетов самолета "Ан-26", потерпевшего катастрофу.

Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуев Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту находились 27 человек - курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и экипаж из военнослужащих

Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил, за его жизнь борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.

После авиакатастрофы с военным самолетом Ан-26 стало известно, что в Украине эксплуатируют 53 самолета Ан-26 в возрасте от 35 до 48 лет.

30 сентября председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета ВР Ирина Верещук сообщила, что бортовые самописцы военного самолета АН-26, который на прошлой неделе разбился в Чугуеве на Харьковщине, расшифровали.

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