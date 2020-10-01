Зеленский подписал закон о предотвращении попадания фальсификата на строительный рынок
1 октября, 2020, 10:51
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины №850-IX "О предоставлении строительной продукции на рынке"
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению закон должен исключить поступление фальсификата и опасной продукции на украинский строительный рынок, а также ввести европейские подходы к размещению на рынке строительной продукции.
Кроме того, закон будет способствовать созданию условий для свободного передвижения товаров и услуг на рынке, повышению безопасности и надежности зданий и сооружений, внедрению механизмов обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.
- Напомним, 2 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении закон №850-IX "О предоставлении строительной продукции на рынке".
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