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Espreso.tvЭкономикаЗеленский подписал закон о предотвращении попадания фальсификата на строительный рынок

Зеленский подписал закон о предотвращении попадания фальсификата на строительный рынок


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины №850-IX "О предоставлении строительной продукции на рынке"

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению закон должен исключить поступление фальсификата и опасной продукции на украинский строительный рынок, а также ввести европейские подходы к размещению на рынке строительной продукции.

Кроме того, закон будет способствовать созданию условий для свободного передвижения товаров и услуг на рынке, повышению безопасности и надежности зданий и сооружений, внедрению механизмов обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.

  • Напомним, 2 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении закон №850-IX "О предоставлении строительной продукции на рынке".

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