Из-за заявления о ЦРУ: Навальный заявил, что подаст в суд на Пескова
1 октября, 2020, 18:01
Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что подаст в суд на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова из-за его высказывания о работе политика на ЦРУ США
Об этом говорится на сайте Навального.
"Здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм . Разрешаю ", - отметил Навальный.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на брифинге, что "есть информация", что с Алексеем Навальным работают специалисты из ЦРУ США.
- Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального, которого недавно отравили нервно-паралитическим газом "Новичок", выписали из немецкой клиники "Шарите", где он провел 32 дня.
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