Война в Нагорном Карабахе: Трамп, Путин и Макрон призвали прекратить боевые действия
Об этом сообщает пресс-служба президента Макрона.
"Мы, представляя страны-соглавы Минской группы ОБСЕ (по урегулированию конфликта, ред), решительно осуждаем эскалацию на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.
Они выразили сожаление по поводу смертей и соболезнования семьям погибших и пострадавших.
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"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий. Мы также призываем лидеров Армении и Азербайджана немедленно взять на себя обязательство восстановить переговоры, без предварительных условий, под эгидой соглав Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении.
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