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Espreso.tvОбществоВойна в Нагорном Карабахе: Трамп, Путин и Макрон призвали прекратить боевые действия

Война в Нагорном Карабахе: Трамп, Путин и Макрон призвали прекратить боевые действия


фото: reuters
Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с заявлением относительно обострения конфликта в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает пресс-служба президента Макрона.

"Мы, представляя страны-соглавы Минской группы ОБСЕ (по урегулированию конфликта, ред), решительно осуждаем эскалацию на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

Они выразили сожаление по поводу смертей и соболезнования семьям погибших и пострадавших.

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"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий. Мы также призываем лидеров Армении и Азербайджана немедленно взять на себя обязательство восстановить переговоры, без предварительных условий, под эгидой соглав Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении.

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