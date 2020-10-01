Война в Нагорном Карабахе: Трамп, Путин и Макрон призвали прекратить боевые действия

1 октября, 2020, 16:15

Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с заявлением относительно обострения конфликта в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает пресс-служба президента Макрона.

"Мы, представляя страны-соглавы Минской группы ОБСЕ (по урегулированию конфликта, ред), решительно осуждаем эскалацию на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

Они выразили сожаление по поводу смертей и соболезнования семьям погибших и пострадавших.

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"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий. Мы также призываем лидеров Армении и Азербайджана немедленно взять на себя обязательство восстановить переговоры, без предварительных условий, под эгидой соглав Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении.