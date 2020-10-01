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Espreso.tvОбществоВо время пожаров в Луганской области погибли три человека

Во время пожаров в Луганской области погибли три человека


фото: Facebook Ірини Венедиктової
Во время пожаров в Луганской области погибли три человека и трое госпитализированы, повреждены огнем несколько десятков домов

Об этом на своей странице в Facebook написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Ситуация в регионе напряженная - охвачены пламенем более 9300 га. По состоянию на сейчас три человека погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Повреждены огнем несколько десятков домов и общественных зданий", - написала Венедиктова.

По ее словам, на данный момент начаты уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Продолжаются следственные действия.

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