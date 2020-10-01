Во время обстрела в Нагорном Карабахе ранены двое французских журналистов, Макрон направил за ними самолет

1 октября, 2020, 17:51

После ранения в Нагорном Карабахе двух журналистов французской газеты Le Monde президент Эммануэль Макрон приказал срочно отправить для эвакуации самолет

Об этом сообщает издание Le Monde .

Два журналиста получили ранения в результате взрыва в Нагорном Карабахе.

Их ранили 1 октября, на пятый день ожесточенных столкновений. Они были в городе Мартуни.

Несколько журналистов, в том числе команда из агентства "Франс Пресс" (AFP), которая не пострадала, сопровождали их. По данным армянских властей, также пострадали двое армянских журналистов.

Министерство иностранных дел Армении возложило ответственность за обстрел и ранения французских журналистов на азербайджанскую сторону.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил по прибытии на заседание Европейского Совета, что готовит самолет для эвакуации журналистов с "Le Monde".

"Медицинский самолет готов к вылету. Мы делаем все для стабилизации раненых, чтобы их эвакуировали", - заявил он.