В Украине из-за дождей обесточены 162 населенных пункта в 9 областях

1 октября, 2020, 09:06

Больше всего отключений света в Луганской и Киевской областях

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 30 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 162 населенных пункта в девяти областях, а именно: Луганская - 52, Киевская - 43, Черниговская - 18, Кировоградская - 15, Черкасская - 13, Донецкая - 10, Житомирская - 5, Днепропетровская - 3 и Сумская - 3", - говорится в утренней сводке на сайте ГСЧС от 1 октября.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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