В Украине из-за дождей обесточены 162 населенных пункта в 9 областях
1 октября, 2020, 09:06
Больше всего отключений света в Луганской и Киевской областях
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 30 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 162 населенных пункта в девяти областях, а именно: Луганская - 52, Киевская - 43, Черниговская - 18, Кировоградская - 15, Черкасская - 13, Донецкая - 10, Житомирская - 5, Днепропетровская - 3 и Сумская - 3", - говорится в утренней сводке на сайте ГСЧС от 1 октября.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-