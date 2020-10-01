В Telegram добавили возможность комментировать посты

1 октября, 2020, 14:44

Разработчики Telegram добавили к мессенджеру функцию для комментирования публикаций на каналах, а также возможность анонимно администрировать группы

Об этом говорится в блоге компании.

"Безопасность и широкие возможности Telegram сделали его важным инструментом для тех, кто отстаивает свои права и борется за свободу. Сегодня мы представляем еще одну функцию, которая может им помочь. Включите "Оставаться анонимным" в списке прав администратора группы, и этот администратор будет скрыт из списка участников. Его сообщение в чате будет публиковаться от имени группы, подобно публикациям в каналах", - говорится в сообщении.

Разработчики отмечают, что для использования новой функции комментирования в Telegram стоит только обновить приложение до последней версии.

"После этого, если к каналу привязана группа для обсуждения, в каждой ее публикации будет новая кнопка для перехода к комментариям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения, выставленные администраторами для чата, так же действуют для комментариев. Например, комментаторы могут добавлять голосовые сообщения, стикеры, GIF и прочее, а администраторы - ограничивать их.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb