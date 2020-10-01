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Espreso.tvОбществоВ Станице Луганской и Широкино открыли пункты помощи для пострадавших в результате пожаров, - волонтеры

В Станице Луганской и Широкино открыли пункты помощи для пострадавших в результате пожаров, - волонтеры

В Станично-Луганском районе создано 2 волонтерских пункта для помощи пострадавшим в результате пожаров

Об этом сообщает пресс-служба волонтерской организации "Восток SOS".

"1-й пункт в здании центрально-районной больницы Станицы Луганской. Сейчас там находится 15 человек. 2-й на базе школы в Широком. Сейчас там около 20-ти человек", - говорится в сообщении.

Еще один пункт создадут для эвакуации людей в доме культуры в Станице Луганской. Туда планируют доставить 30 человек, которые не смогли пройти через КПВВ на неподконтрольную территорию.

Волонтеры заявили, что необходимы подушки, одеяла, одноразовая посуда, продукты питания.

Для всех пострадавших и желающих оказать помощь в ликвидации последствий пожара круглосуточно работает штаб по телефону: 095-910-19-20

Горячая линия "Восток SOS": 066-996-86-33 (дежурный)

"Карта для денежных пожертвований (закупка воды, первичных медикаментов, заправка транспорта и т.д.): 5375 4115 0031 7461 (Красильникова Ю.К.). Новая Почта для посылок: Северодонецк, ЧП # 1, получатель: Красильникова Юлия, 096 596 5786 ", - говорится в сообщении.

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