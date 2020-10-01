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Espreso.tvЭкономикаВ Раде предлагают открыть информацию по зарплатам в госкомпаниях

В Раде предлагают открыть информацию по зарплатам в госкомпаниях

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендовал принять за основу проект закона №3952 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в госкомпаниях"

Об этом сообщает информационное управление Верховной Рады.

"Народные депутаты поддержали идею законопроекта по обеспечению прозрачности деятельности и отчетности органов управления и должностных лиц юридических лиц публичного права, государственных предприятий, государственных организаций, имеющих целью получение прибыли, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной громаде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены комитета также отметили необходимость включения в субъекты отчетности коммунальных предприятий.

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