В Раде предлагают открыть информацию по зарплатам в госкомпаниях
Об этом сообщает информационное управление Верховной Рады.
"Народные депутаты поддержали идею законопроекта по обеспечению прозрачности деятельности и отчетности органов управления и должностных лиц юридических лиц публичного права, государственных предприятий, государственных организаций, имеющих целью получение прибыли, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной громаде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что члены комитета также отметили необходимость включения в субъекты отчетности коммунальных предприятий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры