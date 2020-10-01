В Одесской области депутат одного из горсоветов подкупил членов избирательных комиссий, - СБУ
Об этом сообщает пресс-центр ведомства .
Оперативники установили, что организатором подкупа является начальник одного из управлений горсовета, который также является депутатом совета города. За различные суммы он предлагал члену городского избиркома не регистрировать кандидатов от конкурентов.
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По информации, действия депутата координировал один из руководителей Одесского облсовета. Он имеет общие интересы в регионе с действующим нардепом. Победа партии на выборах в Подольский горсовет должна способствовать их интересам.
СБУ задержало начальника управления мэрии в Подольске при передаче части взятки.
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