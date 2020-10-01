В Киеве Mazda протаранила билборд, водитель погиб на месте
1 октября, 2020, 10:41
В Киеве на пересечении новой Окружной дороги и улицы Городской произошло ДТП, в котором погиб мужчина
Как удалось узнать Вартовим Еспресо, автомобиль Mazda-6 двигался по новой Окружной дороге в направлении Гостомельского шоссе. По неизвестным причинам водитель автомобиля Мазда не справился с управлением, авто вылетело с дороги на зеленую зону и врезалось в опору рекламного щита.
Удар был такой силы, что с билборда посыпались рекламные конструкции, а автомобиль получил серьезные повреждения. В результате ДТП водитель скончался на месте. Скорее всего, он не воспользовался поясом безопасности - врачи "Скорой медицинской помощи" лишь констатировали смерть.
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