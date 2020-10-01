В Беларуси на протяжении сентября 60 раз задерживали журналистов, - профессиональная ассоциация

1 октября, 2020, 19:43

Белорусская ассоциация журналистов заявила, что в течение сентября силовики задержали 60 журналистов, освещавших протесты

Об этом сообщает белорусская Радио Свобода.

На сегодня арестованы 10 журналистов.

Всего в этом году БАЖ зафиксировала 344 случая репрессий в отношении журналистов в Беларуси.

Отмечается, что во время освещения акций протеста журналистов регулярно задерживают, наказывают штрафами и арестами.

Следственный комитет Беларуси отказал в возбуждении уголовного дела по факту незаконного задержания почти полсотни журналистов.