В Беларуси на форуме выступил "спикер парламента" оккупированного Крыма, Украина выразила протест
Об этом передает пресс-служба МИД Украины .
1 октября был приглашен советник-посланник посольства Республики Беларусь для дачи объяснений в связи с участием в VII Форуме регионов Беларуси и РФ представителя российской оккупационной администрации Константинова.
Украина считает недопустимыми шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине оккупированного Крыма.
Представитель посольства заверил, что официальная позиция Беларуси в поддержку территориальной целостности Украины не изменилась.
В ходе встречи были также затронуты вопросы относительно инцидента с осмотром автомобиля посла Украины Игоря Кизима на границе. МИД Украины пока не получило разъяснений.
Украинские дипломаты выразили обеспокоенность из-за продолжения репрессий против участников протестов в Беларуси.
"Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве во внутренние дела Беларуси, а в заметной в последнее время отчаянной риторике белорусских чиновников видит, к сожалению, присущий МИД России эпистолярный жанр", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры