В Беларуси на форуме выступил "спикер парламента" оккупированного Крыма, Украина выразила протест

1 октября, 2020, 17:11

В Беларуси в рамках Форума регионов выступил так называемый "спикер парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов

Об этом передает пресс-служба МИД Украины .

1 октября был приглашен советник-посланник посольства Республики Беларусь для дачи объяснений в связи с участием в VII Форуме регионов Беларуси и РФ представителя российской оккупационной администрации Константинова.

Украина считает недопустимыми шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине оккупированного Крыма.

Представитель посольства заверил, что официальная позиция Беларуси в поддержку территориальной целостности Украины не изменилась.

В ходе встречи были также затронуты вопросы относительно инцидента с осмотром автомобиля посла Украины Игоря Кизима на границе. МИД Украины пока не получило разъяснений.

Украинские дипломаты выразили обеспокоенность из-за продолжения репрессий против участников протестов в Беларуси.

"Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве во внутренние дела Беларуси, а в заметной в последнее время отчаянной риторике белорусских чиновников видит, к сожалению, присущий МИД России эпистолярный жанр", - говорится в сообщении.