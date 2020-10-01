Умер бывший футболист "Шахтера" Сергей Ателькин

1 октября, 2020, 10:58

На 49-м году жизни ушел из жизни бывший форвард донецкого "Шахтера" Сергей Ателькин

Об этом сообщил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в facebook.

"Сегодня утром пришло печальное сообщение - не стало легендарного футболиста" Шахтера "Сергея Ателькина. Харизматичный игрок с сильным характером и умением забивать главные мячи - таким мы помним его на поле. Невероятно добрый и светлый человек, всегда готовый прийти на помощь - таким он был в жизни", - написал Палкин.

Сергей Ателькин сыграл за "Шахтер" 265 матчей и забил 82 гола. В 2002 году вместе с "Шахтером" получил первое чемпионство, выиграл с дончанами четыре Кубка страны.

Также Ателькин выступал за итальянский "Лечче", португальский "Боавишту", "Кремень" и донецкий "Металлург". Сыграл 2 матча за сборную Украины.

После завершения карьеры игрока работал тренером-селекционером "Шахтера".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb