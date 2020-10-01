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Espreso.tvСпортУкраинский боксер объявил о бое за титул WBC

Украинский боксер объявил о бое за титул WBC


фото: Instagram
Украинский боксер Андрей Великовский заявил, что 16 октября в Германии сразится за титул WBC Asian с Анатолием Хунаняном из Чехии

Об этом Великовский написал в Instagram.

"Уже 16 октября я буду боксировать в Германии. С нетерпением жду боя чтобы показать красивый и зрелищный бокс. 10 раундов яркого бокса за титул WBC", - написал украинец, выступающий в среднем весе (до 72,6 кг).

Бой состоится в немецком городе Карлсруэ. Соперником Великовского станет Толя Хунанян, представляющий Чехию. На профессиональном ринге 38-летний боксер одержал 9 побед и потерпел 6 поражений.

26-летний Великовский выиграл 17 боев, 2 проиграл и 1 свел к ничьей.

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