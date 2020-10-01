У Зеленского не исключают, что пожары в Луганской области вызваны обстрелами россиян
Об этом говорится в заявлении Офиса президента.
В ОПУ отметили, что за 30 сентября в регионе зафиксировано более сотни очагов огня. Из-за сильного порывистого ветра пожары быстро распространялись.
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"Принято к сведению сообщение Генерального прокурора Ирины Венедиктовой по уголовным производствам, начатым по факту пожаров. Учитываем также информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли стать причиной по крайней мере части из этих пожаров в таких погодных условиях, которые в эти дни имеются на линии разграничения", - говорится в сообщении.
В Офисе президента призвали правительство как можно быстрее оказать помощь пострадавшим от пожаров, а нардепов - выделить дополнительные средства в госбюджете на 2021 год для ГСЧС.
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