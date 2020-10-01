Стрельба на Харьковщине: суд оставил под арестом подозреваемых в нападении на автобус молодежки ОПЗЖ
1 октября, 2020, 22:59
Харьковский апелляционный суд оставил под стражей 15 подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус с представителями ОО "Патриоты за жизнь" в Харьковской области
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.
Таким образом, суд отказал в удовлетворении апелляций на изменение меры пресечения.
"Коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы защиты всех подозреваемых. Жалобы оставлены без удовлетворения, определение следственного судьи об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без залога - без изменения", - говорится в сообщении.
- 27 августа Нацполиция задержала молодежь, которая якобы с применением травматического оружия напала на автобус с людьми народного депутата Ильи Кивы (ОПЗЖ), которые называют себя активистами движения "Патриоты - За жизнь" (молодежное крыло партии "Оппозиционная платформа - За жизнь").
- По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, вблизи города Люботин Харьковского района неизвестные на "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес" с активистами и заставили его остановиться. После этого из "Мицубиси" вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. Двое активистов были ранены, их госпитализировали.
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