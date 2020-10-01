Смерть сотрудницы посольства США: в ОПУ пообещали содействовать расследованию
Об этом сообщила пресс-служба Офиса в Telegram.
"С прискорбием узнали о том, что в больнице скончалась гражданка Соединенных Штатов Америки, сотрудница американского посольства в Киеве. У нее осталось четверо детей и муж. Выражаем наши искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего", - заявили в президента.
Там добавили, что правоохранительные органы проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств.
"Подчеркиваем необходимость оперативного и всестороннего расследования. Если эта трагедия произошла из-за злого умысла, виновные должны понести законное наказание. Украинская власть и Офис президента в частности всячески будут способствовать установлению всех обстоятельств этого ужасного случая", - добавили в Офисе президента.
- Напомним, 30 сентября в Киеве нашли без сознания с травмой головы сотрудницу посольства США. Женщину госпитализировали, но в медучреждении она умерла .
- Правоохранители установили приметы и начали розыск мужчины, который может быть причастен к избиению женщины.
- В МВД сообщили, что Нацполиция рассматривает 2 версии гибели сотрудницы посольства США: умышленное убийство и несчастный случай.
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В посольстве США заявили, что сотрудничают с украинскими властями для установления обстоятельств смерти их сотрудницы, гражданки США, которую 30 сентября нашли в Киеве с травмой головы.
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