Смерть сотрудницы посольства США: в ОПУ пообещали содействовать расследованию

1 октября, 2020, 16:53

В Офисе президента Украины заявили, что будут способствовать установлению всех обстоятельств смерти сотрудницы посольства США в Киеве

Об этом сообщила пресс-служба Офиса в Telegram.

"С прискорбием узнали о том, что в больнице скончалась гражданка Соединенных Штатов Америки, сотрудница американского посольства в Киеве. У нее осталось четверо детей и муж. Выражаем наши искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего", - заявили в президента.

Там добавили, что правоохранительные органы проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств.

"Подчеркиваем необходимость оперативного и всестороннего расследования. Если эта трагедия произошла из-за злого умысла, виновные должны понести законное наказание. Украинская власть и Офис президента в частности всячески будут способствовать установлению всех обстоятельств этого ужасного случая", - добавили в Офисе президента.

Напомним, 30 сентября в Киеве нашли без сознания с травмой головы сотрудницу посольства США. Женщину госпитализировали, но в медучреждении она умерла .

Правоохранители установили приметы и начали розыск мужчины, который может быть причастен к избиению женщины.

В МВД сообщили, что Нацполиция рассматривает 2 версии гибели сотрудницы посольства США: умышленное убийство и несчастный случай.

В посольстве США заявили, что сотрудничают с украинскими властями для установления обстоятельств смерти их сотрудницы, гражданки США, которую 30 сентября нашли в Киеве с травмой головы.