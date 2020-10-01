СБУ задокументировала на Укрзализныце многомиллионные убытки из-за поставок некачественных запчастей

1 октября, 2020, 17:04

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Укрзализныци на закупке некачественных элементов для путей на почти 15 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2018 году коммерсанты при содействии должностных лиц "Укрзализныци" организовали противоправный механизм поставки некачественных элементов верхнего строения пути производства предприятия "Днепропетровский стрелочный завод".

"Дельцы успели поставить продукции на почти 15 млн гривен. Эксплуатация этих элементов также создавала угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ инициировала ряд экспертиз, которые подтвердили несоответствующее качество продукции и установили, что Укрзализныци нанесен ущерб в размере 11,8 млн грн. Суд наложил арест почти на треть некачественной продукции.

Кроме того, сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2020 года, пока продолжались экспертизы, чиновники госкомпании снова пытались закупить некачественную продукцию, однако благодаря информированию СБУ руководства Укрзализныци закупки были заблокированы.

По информации ведомства, сейчас в Киеве и Днепре правоохранители проводят обыски.

При этом фигурантам дела - бывшему заместителю одного из департаментов Укрзализныци и двум руководителям компаний - объявлено подозрение.

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