СБУ разоблачила махинации с ценными бумагами более чем 2,8 млрд грн

1 октября, 2020, 19:31

Следователи Службы безопасности во время расследования производства разоблачили сделку на рынке ценных бумаг

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По результатам следственных действий обнаружена группа компаний юридических лиц - участников рынка ценных бумаг, от подконтрольных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средстве, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем. Общий объем операций составил более 2,8 млрд грн.

По результатам собранных материалов принято решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.