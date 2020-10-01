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Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила махинации с ценными бумагами более чем 2,8 млрд грн

СБУ разоблачила махинации с ценными бумагами более чем 2,8 млрд грн

Следователи Службы безопасности во время расследования производства разоблачили сделку на рынке ценных бумаг

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По результатам следственных действий обнаружена группа компаний юридических лиц - участников рынка ценных бумаг, от подконтрольных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средстве, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем. Общий объем операций составил более 2,8 млрд грн.

По результатам собранных материалов принято решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

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