С COVID-фонда не закупили ни одного аппарата ИВЛ, - глава Счетной палаты

1 октября, 2020, 12:56

По информации председателя Счетной палаты Валерия Пацкана, деньги из COVID-фонда пошли на строительство дорог и амбулаторий, социальные выплаты населению, доплаты медикам и правоохранителям, но ни одного аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на его средства не закупали

Об этом пишет Украинская правда.

"ИВЛ закупались по-другому, не из ковидного фонда, - и меценатами, и государственные органы, в том числе МВД, для себя закупали. С ковидного фонда ИВЛы на сегодня не закуплены", - цитирует издание слова Пацкана.

При этом, по информации издания, из фонда борьбы с коронавирусом было потрачено 25 млрд грн. В частности: 12,6 млрд грн - на строительство дорог и амбулаторий; 9,2 млрд грн - на выплаты по безработице, частичной безработице, на детей ФЛП, страховые выплаты и материальную помощь медикам; 2,8 млрд грн - на доплаты к зарплате Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения и исполнительной службе; 289 млн грн - на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты.

При этом Пацкан отметил, что сейчас существует проблема с закупкой аппаратов ИВЛ.

По его словам, сейчас проходят тендеры на общую сумму 1,5 млрд грн. Два тендера - на 630 млн грн на закупку 20 стационарных агиографических рентгеновских цифровых систем и 6 тендеров на 913 млн грн - на закупку 60 компьютерных томографов для опорных больниц.

"Сами ИВЛ мы должны были закупить, объявлен был тендер на закупку 100 аппаратов, срок поставки был до 30 октября. Первый тендер объявлен 16 июля, провели аукцион - должны были до 15 сентября закупить 50 аппаратов. На него вышли 6 участников", - отметил Пацкан.

Он добавил, что двое предложили товары, которые соответствовали требованиям, но впоследствии оказалось, что первый поставщик не имел опыта поставки таких товаров, а в случае со вторым имелись факты невыполнения предварительных договоров.

В издании отметили, что сейчас проходит новый тендер.

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