Россиянина задержали на украинской границе с двумя пистолетами
1 октября, 2020, 11:52
В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили гражданина России в попытке ввоза огнестрельного оружия
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
При прохождении таможенного контроля в микроавтобусе среди личных вещей гражданина правоохранители обнаружили два пистолета-пулемета. Во избежание разоблачения иностранец спрятал оружие среди детских игрушкек.
Правоохранители задержали человека согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями органов безопасности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщения задержанному о подозрении.
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