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Espreso.tvОбществоРоссиянина задержали на украинской границе с двумя пистолетами

Россиянина задержали на украинской границе с двумя пистолетами

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили гражданина России в попытке ввоза огнестрельного оружия

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

При прохождении таможенного контроля в микроавтобусе среди личных вещей гражданина правоохранители обнаружили два пистолета-пулемета. Во избежание разоблачения иностранец спрятал оружие среди детских игрушкек.

Правоохранители задержали человека согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями органов безопасности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщения задержанному о подозрении.

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