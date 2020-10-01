Россиянина задержали на украинской границе с двумя пистолетами

1 октября, 2020, 11:52

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили гражданина России в попытке ввоза огнестрельного оружия

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

При прохождении таможенного контроля в микроавтобусе среди личных вещей гражданина правоохранители обнаружили два пистолета-пулемета. Во избежание разоблачения иностранец спрятал оружие среди детских игрушкек.

Правоохранители задержали человека согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями органов безопасности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщения задержанному о подозрении.