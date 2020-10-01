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Espreso.tvОбществоРоссия начала призывную кампанию в оккупированном Крыму, МИД Украины отреагировал

Россия начала призывную кампанию в оккупированном Крыму, МИД Украины отреагировал

Российская Федерация начала очередной призыв на военную службу граждан в оккупированном Крыму. Украина решительно осуждает действия, которые нарушают международное право

Об этом сообщает пресс служба МИД .

Министерство выражает решительный протест в связи с призывом РФ на военную службу украинцев, проживающих на временно оккупированной территории Крыма.

Согласно международному гуманитарному праву, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в ее вооруженных силах, а также оказать давление и вести пропаганду в пользу вступления в армию.

"Российская Федерация нарушает нормы международного права, осуществляя призыв защищенного населения в вооруженные силы РФ, преследуя в уголовном порядке лиц, отказывающихся от такой службы, а также проводя массовые военно-пропагандистские мероприятия с привлечением населения всех возрастных категорий, включая несовершеннолетних, в условиях стремительного распространения коронавирусного заболевания COVID-19. ", - говорится в сообщении.

С начала оккупации РФ провела уже 11 кампаний, во время которых около 25 тыс. человек были незаконно призваны.

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