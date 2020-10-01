"Я бы ни объединял": Зеленский заявил, что не связывает возникновение пожаров на Луганщине с обстрелами со стороны оккупантов

1 октября, 2020, 16:44

Об этом он заявил во время пресс-конференции со СМИ в Ровенской области, передает Укринформ .

"Я бы с выстрелами не объединял вопрос пожаров. Первое. Зарегистрировано уголовное производство из-за этих пожаров. Это не первые пожары, которые на Луганщине происходят, к сожалению, в этом году. Это была провокация, или каковы были причины, из-за чего произошли эти пожара, я пока не могу сказать, должны сказать профессионалы, правоохранители ", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, нынешний год "не самый лучший" для Украины "с точки зрения природных катаклизмов и других трагедий".

1 октября во Офисе президента публично отреагировали на пожары в Луганской области, заявив, что не исключают враждебные обстрелы как причину стихийного бедствия.

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