"Схемы": Венедиктова сняла госдачу вдвое дешевле нормы, участник сделки - подозреваемый в хищении земли
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".
Сообщается, журналисты установили, что в июне правительство секретным постановлением позволило арендовать государственные дачи не только президенту, премьеру и спикеру Рады, но и другим лицам "в определенном субъектом управления порядке". Именно этим правом воспользовалась генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
В свою очередь в Государственном управлении делами журналистам заявили, что рядовой гражданин не сможет арендовать государственную резиденцию или дачу.
"В распоряжении "Схем" является договор, согласно которому Венедиктова арендует дом с таким спецстатусом. Его площадь составляет почти 700 квадратных метров. Срок действия договора - с 9 августа по 13 сентября 2020 года. В документе говорится, что генпрокурор ежемесячно платит почти 64 тыс. грн", - говорится в расследовании.
"Схемы" отмечают, что аренда дома продлена до 11 октября.
Отмечается, что при этом, по данным Государственного управления делами, аренда 1 квадратного метра в помещениях комплекса "Пуща-Водица" стоит почти 170 грн в месяц.
"Однако Венедиктова арендует недвижимость по цене 95 грн в месяц, хотя она не только относится к наиболее обустроенным помещениям, но и является государственной резиденцией. Таким образом, если руководствоваться расчетами Госуправделами, аренда для генпрокурора должна стоить 115 тыс. грн в месяц, - говорится в расследовании.
Также журналисты-расследователи обратили внимание на то, что договор об аренде подписан с руководителем комплекса отдыха "Пуща Водица" Евгением Егоровым, который на сегодня является подозреваемым по делу о незаконном присвоении участка и строительстве дома бывшим первым заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым.
В следствии считают, что Егоров непосредственно помог в этом Кузьмину. Хотя отдельное уголовное производство в отношении Кузьмина Специализированная антикоррупционная прокуратура уже закрыла.
"Схемы" отмечают, таким образом, на сегодня подчиненные Венедиктовой продолжают доказывать вину Егорова, который, собственно, и позволил ей поселиться в резиденции и платить вдвое меньше.
- Ранее журналист Владимир Бойко, заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова проживает в государственной резиденции, в которой согласно закону может жить только президент, спикер или премьер.
- Впоследствии, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не имела контактов с Кабмином, чтобы получить квартиру в одной из резиденций президента в Пуще-Водице
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