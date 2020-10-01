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Espreso.tvСпорт"Шахтер" узнал соперников в групповом этапе ЛЧ

"Шахтер" узнал соперников в групповом этапе ЛЧ


фото: Getty Images
Донецкий "Шахтер" узнал соперников в групповом этапе Лиги чемпионов 2020/21

Об этом сообщает Еспресо.TV.

УЕФА разводил между собой российские и украинские клубы. По итогам жеребьевки "Шахтер" попал в группу B, где сыграет против мадридского "Реала", миланского "Интера" и немецкой "Боруссией".

Первый тур ЛЧ будет сыгран 20 и 21 октября.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21:

Группа B

  1. "Реал" (Испания).
  2. "Шахтер" (Украина)
  3. "Интер" (Италия)
  4. "Боруссия Менхенгладбах" (Германия)

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