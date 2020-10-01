"Шахтер" узнал соперников в групповом этапе ЛЧ

1 октября, 2020, 19:20

Донецкий "Шахтер" узнал соперников в групповом этапе Лиги чемпионов 2020/21

Об этом сообщает Еспресо.TV.

УЕФА разводил между собой российские и украинские клубы. По итогам жеребьевки "Шахтер" попал в группу B, где сыграет против мадридского "Реала", миланского "Интера" и немецкой "Боруссией".

Первый тур ЛЧ будет сыгран 20 и 21 октября.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21:

Группа B

"Реал" (Испания). "Шахтер" (Украина) "Интер" (Италия) "Боруссия Менхенгладбах" (Германия)

1 октября защитник "Динамо" Виталий Миколенко признался, что хотел бы сыграть против испанской "Барселоны" в групповом раунде Лиги чемпионов.