"Шахтер" узнал соперников в групповом этапе ЛЧ
1 октября, 2020, 19:20
Донецкий "Шахтер" узнал соперников в групповом этапе Лиги чемпионов 2020/21
Об этом сообщает Еспресо.TV.
УЕФА разводил между собой российские и украинские клубы. По итогам жеребьевки "Шахтер" попал в группу B, где сыграет против мадридского "Реала", миланского "Интера" и немецкой "Боруссией".
Первый тур ЛЧ будет сыгран 20 и 21 октября.
Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21:
Группа B
- "Реал" (Испания).
- "Шахтер" (Украина)
- "Интер" (Италия)
- "Боруссия Менхенгладбах" (Германия)
- 1 октября защитник "Динамо" Виталий Миколенко признался, что хотел бы сыграть против испанской "Барселоны" в групповом раунде Лиги чемпионов.
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