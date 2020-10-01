"Пренебрегали проблемой 30 лет": Эрдоган раскритиковал заявление Трампа, Путина и Макрона по Нагорному Карабаху

1 октября, 2020, 20:23

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддержал заявление президентов США, Франции и России, которые призывали прекратить бои в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает Reuters .

Эрдоган в своей речи в парламенте повторил, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха.

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"Учитывая то, что США, Россия и Франция пренебрегали этой проблемой в течение почти 30 лет, недопустимо, чтобы они участвовали в решении этой проблемы", - добавил президент Турции.